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Общество27 ноября 2021 11:30

МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице на дорогах Пермского края

Температура ночью будет до -7°, днем – около нуля
Алена ОВЧИННИКОВА
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Погода в Прикамье будет облачной, местами пройдет небольшой, умеренный снег.

Погода в Прикамье будет облачной, местами пройдет небольшой, умеренный снег.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В краевом МЧС сообщили прогноз погоды в Пермском крае на 28 ноября, автомобилистам следует быть более внимательными, ведь по данным Пермского ЦГМС в следующие сутки в регионе прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.

- В отдельных районах ожидается гололед, на дорогах гололедица, - говорится в сообщении на официальном сайте краевого МЧС. - Днем местами порывы ветра до 17 метров в секунду.

Погода будет облачной, с прояснениями, ночью и днем местами небольшой, умеренный снег. Ветер ночью юго-западный, днем южный 7–12 м/с, днем местами порывы 15–17 м/с. Температура воздуха ночью –2…–7°, днем –5…0°.