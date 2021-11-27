МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице на дорогах Пермского края

Погода в Прикамье будет облачной, местами пройдет небольшой, умеренный снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

В краевом МЧС сообщили прогноз погоды в Пермском крае на 28 ноября, автомобилистам следует быть более внимательными, ведь по данным Пермского ЦГМС в следующие сутки в регионе прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.

- В отдельных районах ожидается гололед, на дорогах гололедица, - говорится в сообщении на официальном сайте краевого МЧС. - Днем местами порывы ветра до 17 метров в секунду.

Погода будет облачной, с прояснениями, ночью и днем местами небольшой, умеренный снег. Ветер ночью юго-западный, днем южный 7–12 м/с, днем местами порывы 15–17 м/с. Температура воздуха ночью –2…–7°, днем –5…0°.