«Комсомолка» поздравила радиослушателей, дозвонившихся в эфир, посвященный Дню мам

Тем радиослушателям, которые дозвонились в эфир, «Комсомольская правда» вручила сюрприз – букет цветов и подарок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 26 ноября, эфир на радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) был посвящен самым любимым мамам, которые празднуют в эти выходные свой день.

В праздничный эфир позвонить, рассказать о своей маме и поздравить ее на весь Пермский край мог любой радиослушатель. А тех, кто дозвонился, ждал сюрприз – букет цветов и подарок, которые пермяки могли вручить своим любимым мамам.

- Подарки от «Комсомолки» для своих мам выиграли четыре радиослушателя, - рассказала ведущая Радио «КП» Ирина Аверкина. – Мы вручили им цветы и прекрасные кулинарные издания с рецептами от «Комсомолки». А один из радиослушателей по имени Александр выиграл сразу два приза - для мамы и тещи.

Редакция «Комсомольской правды» от всей души поздравляет мамочек Пермского края с праздником и желает им всегда оставаться бодрыми, активными, успевать за ритмом современной жизни и ежедневно получать внимание и любовь от своих прекрасных детей!