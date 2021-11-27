Оперштаб: 90% новых заболевших не сделали себе прививки

90% новых заболевших не сделали себе прививки. Фото: Андрей АБРАМОВ

27 ноября Роспотребнадзор опубликовал новые данные исследований на коронавирус. За сутки в Пермском крае было подтверждено 694 новых случая COVID-19.

- Общее число новых заболевших в Прикамье достигло 138 692 человек, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - За сутки в регионе проведено 9 812 ПЦР-исследований.

Сейчас в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, получают лечение 2918 заболевших, в тяжелом состоянии из них находятся 358 пациентов. 159 самых тяжелых инфицированных подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 777 человек, только за минувшие сутки COVID-19 унес жизни 31 человека.