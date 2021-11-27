В Перми ищут вандалов, разбивавших остановки

Фото: пресс-служба администрации Перми.

В Перми проверили состояние остановочных комплексов, которые нередко после ремонта оказываются разбиты, заклеены объявлениями и разрисованы граффити.

- За ноябрь из администраций районов Перми поступило три сообщения по фактам повреждений остановочных комплексов, а также нанесения граффити, - пояснили в Управлении МВД России по городу Перми. - Сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности виновных лиц. В полиции напоминают, что, если вы стали свидетелями противоправного действия, необходимо сообщить по телефону 02 (с мобильного 102). По возможности нужно зафиксировать правонарушение на фото- или видеосъемку.

Напомним, за умышленное повреждение остановочных комплексов, несанкционированное нанесение граффити, рисунков, надписей на фасадах домов и остановочных комплексах законодательством предусмотрена административная ответственность.