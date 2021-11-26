В Пермском крае нашли мертвым 35-летнего мужчину

Фото: Регион-59

В Прикамье найден мертвым пропавший Алексей К. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион-59».

«Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», - написали волонтеры.

Напомним, в последний раз Алексея видели 8 ноября на улице Черноморской в городе Чусовом, с тех пор его местонахождение не было ничего известно. На поиски мужчины отправились волонтеры и полицейские. К сожалению, поздним вечером, 26 ноября, поисковики сообщили грустную весть. Причины смерти Алексея не сообщаются.

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