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Происшествия26 ноября 2021 15:51

В Прикамье насильника осудили на 19 лет колонии особого режима

У него уже была судимость
Дмитрий Волгарев
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Фото: Василий Вахрин

В Прикамье за надругательство над ребенком осудили ранее судимого 51-летнего мужчину. Ближайшие 19 лет жизни он проведет в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Преступления в отношении своей малолетней падчерицы виновный совершил в 2018 году. Маме пострадавшей девочки о случившемся рассказали лишь родственники подружки дочери. После этого женщина и обратилась в следственный комитет.

Суд приговорил виновного к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.