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Общество26 ноября 2021 14:55

Новые заражения коронавирусом обнаружены в 36 муниципалитетах Прикамья

Рассказываем, где больше всего заражений
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье новые заражения COVID-19 выявлены в 36 муниципалитетах. Напомним, на 26 ноября в регионе выявлен еще 691 заболевший ковидом.

292 заболевших в Перми. В Чайковском – 74 подтвержденных случая. 56 в Краснокамске.

В Пермском районе инфицированы 36 прикамцев. Березниках – 25. В Нытве 17, в Верещагинском городском округе – у 15.

14 заболевших в Красновишерском городском округе. По 13 заболевших зафиксировано в Березовском муниципальном округе и Оханском городском округе.

По 12 жителей с COVID-19 выявлено в Александровском муниципальном округе, Лысьвенском и Октябрьском городских округах.