Новые заражения коронавирусом обнаружены в 36 муниципалитетах Прикамья

Фото: permkrai.ru
В Прикамье новые заражения COVID-19 выявлены в 36 муниципалитетах. Напомним, на 26 ноября в регионе выявлен еще 691 заболевший ковидом.
292 заболевших в Перми. В Чайковском – 74 подтвержденных случая. 56 в Краснокамске.
В Пермском районе инфицированы 36 прикамцев. Березниках – 25. В Нытве 17, в Верещагинском городском округе – у 15.
14 заболевших в Красновишерском городском округе. По 13 заболевших зафиксировано в Березовском муниципальном округе и Оханском городском округе.
По 12 жителей с COVID-19 выявлено в Александровском муниципальном округе, Лысьвенском и Октябрьском городских округах.