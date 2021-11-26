Губернатор Пермского края выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная»

Трагедия случилась на шахте в Кузбассе. Фото: Петр СВЕТЛИЧНЫЙ

В Кузбассе 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошла трагедия, погибло 46 горняков и пять спасателей. Звено горноспасателей проводили спасательную операцию на дальнем рубеже и перестало выходить на связь. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 63 человек.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования главе Кузбасса и его жителям.

«Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые жители Кемеровской области!

От лица жителей Пермского края и Правительства Пермского края выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная». Авария унесла десятки жизней сильных, смелых, мужественных людей, – преданных своим профессиям горняков и спасателей. Это тяжелое горе для всей Кемеровской области и невосполнимая утрата для родных и близких погибших. Терпения вам, мудрости и душевных сил, чтобы пережить это непростое испытание. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», - сказал Дмитрий Махонин.

Всю информацию о трагедии на шахте в Кузбассе, читайте в материале наших коллег.