В Березниках мужчина жестоко ограбил пенсионерку, у которой снимал квартиру

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В Березниках 33-летнего уроженца Закавказья приговорили к восьми годам лишения свободы за разбой. Также он заплатит штраф в размере 500 тыс. руб. Подробности дела рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, в апреле мужчина напал на пенсионерку, что сдавала ему квартиру в аренду. Сначала он начал ее душить, а позже повалил на диван и стал требовать деньги. Потерпевшая сказала, что у нее нет наличных денег.

После налетчик связал женщину веревками и скотчем и перевязал рот платком. Затем взял ключи от иномарки пенсионерки, ее «Айфон» и скрылся, оставив связанную женщину одну. К счастью, потерпевшая освободилась от веревок и позвала прохожих на помощь через окно. Общий ущерб, причиненный женщине, составил 963, 5 тыс. руб.

Позже бдительные сотрудники ДПС быстро задержали подозреваемого на трассе и остановили угнанный «БМВ». Мужчина пояснил, что ему срочно нужны были деньги. Он выкинул в снег похищенный телефон и сумку потерпевшей. Вещи пострадавшей нашли и вернули ей.

Столь грубая попытка получить денег успехом не увенчалась. Ближайшие восемь лет жизни мужчина проведет в колонии строгого режима.