Часть улицы Попова в Перми закрывается на выходные для ремонта теплосети

Фото: «Т Плюс»

Энергетики предприятия «Пермские тепловые сети» и Пермского филиала «Т Плюс» проведут ремонт участка теплосети на улице Попова в Дзержинском районе Перми. Мероприятия необходимы для надежного теплоснабжения жителей в отопительном сезоне 2021-2022. Работы согласованы администрацией Перми.

В связи с ремонтом на период с 23-00 26.11.2021г. до 07-00 29.10.2021г. закрывается проезд транспорта по двум полосам на улице Попова на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина.

Водителям рекомендуется заранее составлять маршрут и учитывать возможные объезды. Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает.