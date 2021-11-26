МЧС предупреждает о субботнем сильном ветре и гололеде

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое МЧС предупреждает жителей Прикамья и гостей нашего региона о сильном ветре и гололеде, который прогнозируется в Перми завтра, 27 ноября.

В целом в регионе будет облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Но порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. К тому же, стоит опасаться гололеда.

Спасатели настоятельно рекомендуют держаться на улице в непогоду подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий передач и деревьев.