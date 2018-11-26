ЛУКОЙЛ отметил свое 30-летие

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

25 ноября, в день рождения Компании «ЛУКОЙЛ», в Краевом индустриальном техникуме состоялось большое профориентационное мероприятие «Философия нефти. Философия нефтепереработки». Первокурсники, обучающиеся по специальности «Переработка нефти и газа», узнали о производственной деятельности и социальной жизни пермского нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа.

Элина Ковинова, начальник отдела оценки и развития ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза рассказала о взаимодействии с техникумом, о возможностях прохождения практики и условиях дальнейшего трудоустройства. Молодые работники предприятия Виталий Донец, Елена Гилева и Владимир Гапоненко не так давно сами были студентами техникума, как опытные заводчане поведали своим младшим товарищам о профессиях, возможностях развития и карьерного роста, творческой самореализации и работе молодежного актива завода.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Молодые специалисты рассказали о спортивных, экологических, творческих и интеллектуальных проектах, которым уделяется в ЛУКОЙЛ–Пермнефтеоргсинтезе большое внимание.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась презентация книги Григория Волчека «Философия нефти».

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Татьяна Самородова, директор Краевого индустриального техникума Перми отметила, что престиж рабочих профессий очень высок, как и возможность карьерного роста. Студенты чувствуют значимость профессий, на которые они обучаются в техникуме, а также стремятся стать частью большой команды ЛУКОЙЛа.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

В настоящее время депутаты Законодательного собрания рассматривают вопрос о присвоении Техникуму имени легендарного нефтяника Вениамина Платоновича Сухарева. Знаковое событие состоится в юбилейный для ЛУКОЙЛа год.