В Пермском крае стартует традиционная акция «В Новый год – без долгов!» для клиентов «Т Плюс»

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей Пермского края принять участие в традиционной акции «В Новый год — без долгов!»*. Чтобы стать любимчиком фортуны и получить приз, необходимо оплатить квитанцию за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь до 31 декабря, а также не иметь просроченной задолженности. Дополнительно клиентам, кто полностью выполнит вышеуказанные условия до 31 декабря, будут списаны пени.

В феврале 2022 года состоится розыгрыш подарков среди потребителей, выполнивших все условия акции. Определение победителей пройдет путем случайного выбора. Среди добросовестных плательщиков будут разыграны сертификаты в крупнейшие торговые сети региона.

Акция проходит для клиентов Пермского филиала «Т Плюс» в Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском. Одно из обязательных условий участия – оплата теплоэнергии и горячего водоснабжения по квитанциям, выставленным расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о важности погашения всех долгов до конца уходящего года.

«Новый год принято встречать без долгов, которые могут омрачить любой, даже самый светлый праздник. Поэтому добросовестным клиентам, мы дарим в знак благодарности шанс получить приятный подарок при соблюдении простых и понятных условий акции, а должникам рекомендуем воспользоваться предоставленной возможностью и погасить свои долги за тепло со списанием накопившихся пеней», — отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.