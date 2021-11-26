Ролик Райффайзенбанка стал лучшей мотивирующей рекламой по версии Ipsos Bank Ad Awards

Фото: Райффайзенбанк

Реклама Райффайзенбанка «QR-код для бизнеса» победила в номинации «Мотивирующая реклама» на премии Ipsos Bank Ad Awards 2021. Кампания посвящена приему платежей для малого бизнеса с помощью QR-кодов в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн.

«Это вторая наша награда от Ipsos, и мы рады, что наш ролик снова признан одним из лучших на рынке. Он рассказывает историю предпринимателя, который старался сделать прием платежей простым и выгодным. И QR-коды стали тем самым простым решением — в несколько раз дешевле эквайринга и никаких проблем с приемом наличных. Прием платежей по QR-кодам решает ключевую задачу малого и микро бизнеса — минимум затрат на оборудование, быстрое подключение и простое использование. Это решение подходит для онлайн- и офлайн-бизнеса», — отметил Михаил Зуров, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Райффайзенбанка.

На премию Ipsos Bank Awards 2021 были номинированы 22 ролика от 9 банков с продуктами для бизнеса, и 111 роликов о розничных продуктах от 18 банков. Экспертное жюри определило лучшие ролики на основании трекинга Ipsos «Оценка эффективности ТВ рекламы».