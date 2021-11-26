В Пермском крае детский сад заплатит компенсацию за травму ребенка

Ребенок получил перелом пальца в детском саду. Фото: архив "КП"

В Пермском крае детский сад должен выплатить компенсацию морального вреда матери пострадавшего ребенка. Случай произошел в поселке Верхняя Старица Гайнского района. Во время утренней прогулки мальчику прищемили палец входной дверью. Ребенка в больницу на машине повезли родители. Врачи сообщили, что у мальчика перелом ногтевой фаланги пальца. Длительное время он проходил амбулаторное лечение.

Мама ребенка обратилась в суд с иском к детскому саду о взыскании материального и морального вреда, посчитав, что воспитатель допустила нарушения своих должностных обязанностей, оставив детей без присмотра.

- Суд удовлетворил требования матери пострадавшего мальчика и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей, - сообщает Пермский краевой суд. Кроме того, образовательное учреждение обязано возместить семье транспортные расходы, связанные с лечением ребенка.