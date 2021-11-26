В Перми в выходные будут работать 5 пунктов вакцинации

В Перми в выходные 27 и 28 ноября будут работать пять пунктов вакцинации. Фото: Иван Макеев

В Перми в выходные 27 и 28 ноября будут работать пять пунктов вакцинации, об этом сообщает Минздрав региона. В них можно сделать прививку против коронавируса и гриппа. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 27-28 ноября с 12.00 до 18.00.

«Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж): 27-28 ноября с 10.00 до 18.00.

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 27-28 ноября с 11.00 до 17.00.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж): 27-28 ноября с 12.00 до 18.00.

ТЦ «Кит на Гайве», ул. Писарева, 29а (3-й этаж около лифта): 27-28 ноября с 11.00 до 18.00.

Для тех, кто сделал прививку «ГамКовидВак» в мобильном пункте около ТРК «Столица», привиться вторым компонентом можно с 12.00 до 18.00 (понедельник-суббота) обращаться по улице Верхнемуллинская, 75 (адм. Корпус Пермской ЦРБ), телефон для справок +7 (342) 296-22-46.