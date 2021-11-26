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Общество26 ноября 2021 6:00

Еще одна авиакомпания будет летать из Перми в Египет

Росавиация дала разрешение на полеты компании «Инкар»
Анна Маркова
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Самолеты из Перми в Египет будут летать чаще.

Самолеты из Перми в Египет будут летать чаще.

Фото: Анна Маркова

Из Перми в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх будет летать больше самолетов. Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило авиакомпания «Икар» полеты из Перми в два города Египта.

Сейчас из краевой столицы есть рейсы в Хургаду авиакомпаниями «Россия» и Azur Air. В Шарм-эш-Шейх летают «Россия» и Nordwind по одному разу в неделю.

Напомним, из пермского аэропорта Большое Савино 16 марта вылетел первый в этом году самолет в Египет. Авиакомпания Royal Flight приступила к полетам в Каир. На борту находилось 233 пассажира – это 100% загрузки воздушного судна.