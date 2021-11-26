Пермский край ждут теплые и снежные выходные

В выходные в Пермском крае будет идти снег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае в выходные 27 и 28 ноября синоптики обещают потепление. Температура воздуха повысится до 0…−5°. Днем будет идти снег. Подробнее о погоде рассказали специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В субботу в Пермском крае облачно, небольшой, местами умеренный снег, метель. Ночью и днем 0…−5° (по северо-востоку ночью −5…−10°). Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с (по югу ночью до 18 м/с). В Перми ночью и днем −1…−3°.

В воскресенье в Пермском крае снова снежно, в течение суток −2…−7° (ночью при прояснениях до −12°). Ветер немного поутихнет - 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Перми ночью −7…−9°, днем −3…−5°.