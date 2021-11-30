Пермяков заставляют заплатить 800 тысяч за уборку арендованного участка

Фото: Мой город Пермь

В Перми семью заставляют заплатить 800 тыс. руб. за уборку арендованного участка. Историей с журналистом vikiperm.com поделилась жительница Перми Илона Щелкова.

Так, семья девушки арендовывала земельный участок в Орджоникидзевском районе по улице Кабельщиков, 33. Пермяки стали правообладателями участка и затеяли на нем строительство. Перед строительством жильцы собрались убрать территорию — избавиться от старых, упавших деревьев. И защитить от урона живые, растущие кустарники, вывезти мусор.

Но уборкой территории пермяки занялись без согласования, поскольку в полученных ранее документах не было сказано ни слова ни о каких других разрешениях. Об уборке узнали в администрации Перми. Семье сообщили, что помимо оплаты суммы в 1,5 млн руб. (за участок), семья должна была прийти в администрацию, уведомить об уборке. За уборку ее семье грозит штраф — 802 347 руб. Следствие закончено, дело из отдела полиции передано на проверку в прокуратуру.

Как пояснили в администрации Орджоникидзевского района, в Перми снос зеленых насаждений на муниципальной земле возможен только на основании заявлений жителей, направленных в администрацию Орджоникидзевского района. Эта процедура прописана в Порядке сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории Перми (приложение 5 к Правилам благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы № 277 от 15.12.2020). В случае отсутствия такого заявления, снос деревьев незаконный. При выявлении незаконного сноса деревьев, специалистами администрации района материалы направляются в управление по экологии и природопользованию администрации Перми для подготовки расчета восстановительной стоимости снесенных зеленых насаждений.

Теперь пермячка не понимает, почему, заплатив за участок уже более 1,5 млн руб. они должны были заплатить отдельно за деревья: разве они не прилагаются к самому участку? Ни одна из инстанций, куда обращалась семья, не сообщила о важности получения каких-либо дополнительных разрешений.