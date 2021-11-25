В Прикамье владельцы электрокаров освобождены от транспортного налога

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В Пермском крае владельцы электрокаров с 1 января освободятся от транспортного налога. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, такой закон во втором чтении приняли депутаты краевого Заксобрания.

Поддерживать использование электротранспорта предложил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Льгота коснется не только физических, но и юридических лиц. Также налог платить не будут владельцы грузовиков, водного электротранспорта.

Отметим, что для освобождения от налогов ТС не должно быть старше семи лет. Льгота будет действовать до 2028 года включительно.

Сейчас на территории нашего региона зарегистрировано порядка 600 электромобилей и 17 электрозаправочных станций.