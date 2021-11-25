Продукция ПЗСП вновь получила признание на конкурсе «100 лучших товаров России»

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В правительстве Пермского края подведены итоги Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» 2021 года. Стеновые ячеистые блоки АО «ПЗСП» получили диплом в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Всего в 2021 году на конкурс было представлено 43 наименования продукции и услуг от 29 предприятий Пермского края.

АО «ПЗСП» традиционно является участником конкурса «100 лучших товаров». Компания постоянно совершенствует технологии производства, добиваясь роста качества своей продукции и строящихся домов. В результате продукция ПЗСП неоднократно становилась дипломантом и лауреатом конкурса «100 лучших товаров».

Ранее стеновые ячеистые блоки АО «ПЗСП» уже получали награду в номинации «Продукция производственно-технического назначения» в 2019, 2018, 2013 и 2011 году.

А в 2020, 2016, 2014 и 2012 годах квартиры серии Э-600 были награждены дипломом лауреата в номинации «Промышленные товары для населения».

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

- Участие в конкурсе «100 лучших товаров» для нашего предприятия – это один из способов регулярного подтверждения высокого качества нашей продукции. Признание на конкурсе – это современный «Знак качества», который на всероссийском уровне подчёркивает конкурентные преимущества продукции ПЗСП.