В 2021 году «Т Плюс» выявила более 700 объектов в охранных зонах теплосетей в Перми

Фото: ПАО «Т Плюс»

Пермские тепловые сети ПАО «Т Плюс» провели очередную проверку охранных зон теплосетей, выявив 2объекта в опасной близости от теплопроводов. Это забор вокруг жилого дома и остановка общественного транспорта. По итогам проверки будут направлены обращения в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру.

Всего с начала года в Перми обнаружено более 700 объектов, находящихся в охранных зонах теплосетей. В настоящее время порядка половины таких «самостроев» убраны или находятся в стадии демонтажа.

Незаконные сооружения, расположенные вблизи тепломагистралей, создают дополнительную нагрузку на грунт, в котором проложена труба. Это ведет к более быстрому износу тепловой сети и возникновению дополнительных дефектов и утечек. Кроме того, «самострои» несут опасность для жителей Перми.

На основании обращений энергокомпании надзорные ведомства выносят владельцам таких построек предписания об устранении нарушений. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.

Просим жителей сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей по телефону Оперативно-диспетчерской службы «Пермских тепловых сетей»(342) 243-72-99.