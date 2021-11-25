Момент массового ДТП на трассе в Пермском крае попал на видеорегистратор

Три автомобиля стали участниками ДТП. Фото: кадр видео Вк "ЛЫСЬВА СЕГОДНЯ".

В Пермском крае 20 ноября на дороге «Полазна – Чусовой» произошло серьезное дорожное происшествие. Участниками стали три автомобиля, еще одному чудом удалось избежать столкновения. Момент аварии записал видеорегистратор.

В ГИБДД по Пермскому краю рассказали, что за рулем автомобиля «Форд» был 34-летний житель Перми. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Субару». «Субару» отбросило во встречный автомобиль «Рено».

Травмы получил 37-летний водитель «Субару», мужчине рекомендовано амбулаторное лечение, разовая медицинская помощь оказана 6-летнему пассажиру «Форда». По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция Пермского края призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, с учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость движения.