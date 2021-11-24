В Перми нашли мужчину, который не знает своего имени и адреса

Помогите найти родственников мужчины.
Волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой рассказали, что 24 ноября в микрорайоне Железнодорожный нашли мужчину, который не знает своего имени и адреса.
«Помогите найти родственников», - говорят поисковики.
На вид мужчине около 70 лет, рост 165 – 170 см, телосложение среднее, волосы темные с проседью, глаза голубые.
Если вам знаком этот человек, позвоните по телефону 89223456702 или 102.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kpperm
Instagram – https://www.instagram.com/permkp/
Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm
Одноклассники - https://ok.ru/komsomol
Twitter - https://twitter.com/notifications
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен