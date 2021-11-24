В Перми нашли мужчину, который не знает своего имени и адреса

Помогите найти родственников мужчины.

Волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой рассказали, что 24 ноября в микрорайоне Железнодорожный нашли мужчину, который не знает своего имени и адреса.

«Помогите найти родственников», - говорят поисковики.

На вид мужчине около 70 лет, рост 165 – 170 см, телосложение среднее, волосы темные с проседью, глаза голубые.

Если вам знаком этот человек, позвоните по телефону 89223456702 или 102.

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