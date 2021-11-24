В Прикамье выявили 692 новых заражения коронавирусом

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В Пермском крае за минувшие сутки выявили 692 новых заражения коронавирусом. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Общее число инфицированных в регионе достигло 136 614. Всего за сутки в Прикамье проведено 6 581 ПЦР-тестов на ковид.

В краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 364 пациента. 165 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 692 человека. Еще 24 – за прошедшие сутки.