. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале нового года в краевом центре начнет действовать новое тарифное меню на общественном транспорте.

Как объяснили в департаменте транспорта администрации Перми, в нем пермякам предложат варианты безлимитных проездных для владельцев транспортных карт, использование которых будет выгоднее действующей сейчас системы пересадок. По ним можно будет совершать любое количество пересадок с любым интервалом времени на городских автобусах и трамваях.

- Те пассажиры, кто не воспользуются безлимитным тарифом по транспортной карте, а по-прежнему будут пользоваться транспортной картой в режиме электронного кошелька, будут совершать пересадку в течение 40 или 60 минут при условии оплаты 50% от стоимости базовой стоимости одной поездки – за 17 рублей. Для тех, кто совершает просто разовые поездки, оплачивая проезд наличкой или банковской картой, пересадка будет равнозначна новой поездке и ее стоимость составит 33 рубля., - объяснили в транспортном департаменте. – При использовании новых безлимитных проездных пересадки уже будут заложены в стоимость проездного с учетом четырех поездок в день. Это позволит значительно сэкономить на оплате проезда. То есть безлимитные проездные будут выгодны пермским пассажирам, которые пользуются пересадками.

Таким образом, использование нового безлимитного проездного становится самым эффективным средством оплаты проезда при регулярных передвижениях по городу в течение года. Схожий принцип действует на маршрутной сети других городов-миллионников.

Специалисты объясняют, что безлимитный проездной на месяц будет выгоден, если добираться и возвращаться с работы на прямом маршруте, без пересадки, а в выходные дни совершать несколько поездок.

- Более того, при действующем сейчас тарифе и наличии бесплатной пересадки получается примерно такое же количество поездок, после которого наступает выгода от приобретения этого вида проездного, - объясняют в департаменте. – Разница очевидна: бесплатной пересадкой можно воспользоваться один раз после поездки и в течение ограниченного время, а по безлимитному проездному число пересадок и интервал не ограничиваются, их можно будет сделать на любом автобусе или трамвае. Зимой это очень актуально: можно будет воспользоваться любым попутным транспортом и не ждать подолгу автобус или трамвай определенного маршрута.

– Общественный транспорт – это, прежде всего, социальная услуга, которую городские власти предоставляют жителям и гостям города. Здесь очень важна грамотная работа с тарифным меню, Пермь выбрала корректную стратегию по развитию системы проездных и тарифных опций, - прокомментировал разработку нового тарифного меню в Перми руководитель проектного офиса Госкорпорации ВЭБ.РФ по общественному транспорту Александр Кондрашов. – Новое тарифное меню предоставляет горожанам различные варианты проезда, позволяет жителям города астроить транспортный сервис под свои потребности и экономить на проезде. При этом перевозчики смогут более точно планировать свою деятельность, снижать интервалы движения, делать проезд более комфортным.

– Для предоставления современной качественной услуги транспортного обслуживания населения необходимо повышать свободу мобильности, - объясняют в департаменте транспорта горадминистрации. - И исключение ограничения из-за пересадок – один из инструментов этого процесса. К концу 2021 года потребность в пересадках снизилась относительно начала внедрения новой маршрутной сети. Так, за последние полтора года было продлено 13 автобусных маршрутов, открыт новый трамвайный маршрут, также 2 новых автобусных маршрута появится в январе 2022 года.