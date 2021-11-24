Полицейские Прикамья изъяли почти 500 литров контрафактного алкоголя

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Прикамья осудят за продажу контрафактного алкоголя. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

На след преступника сыщики вышли еще в феврале этого года. Выяснилось, что пермяк, не зарегистрированный как ИП, продает спиртосодержащую продукцию под видом водки. Разумеется, на его товаре не было маркировки.

Сомнительный алкоголь пермяк поставлял в розничные магазины, что расположенны в сельской местности Осинского городского округа. Тут то его и задержали с поличным.

В ходе операции в его авто полиция нашла коробки с водкой, виски, коньяком известных марок. А еще флаконы с этиловым спиртом, бутылки и канистры со спиртосодержащей продукцией без этикеток.

В общей сумме из незаконного оборота полицейские изъяли 490 литров алкоголя стоимостью более 195 тыс. руб. Материалы дела направлены в суд.

О подобном случае мы рассказывали в выходные. Так, полиция Прикамья изъяла у предпринимателя более двухсот литров нелегального алкоголя.

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