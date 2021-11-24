В Прикамье поступило еще 66 тысяч комплектов «Спутника V»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край поступило 66,6 тыс. комплектов вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», которая больше известна как «Спутник V». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Новую партию осталось лишь распределить по больницам и клиникам, которые проводят вакцинацию жителей края.

Отметим, что всего с начала года в Прикамье доставили свыше 1,39 млн комплектов вакцины от ковида. В их числе препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Сегодня в нашем регионе уже привились 1,107 млн жителей. 771,6 тыс. человек завершили курс вакцинации двухкомпонентными вакцинами.