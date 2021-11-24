В Перми мужчина позвонил в 112 и сказал, что взял в заложники жену и ребенка

По адресу выехали правоохранители. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До чего только не доводит алкоголь. В нетрезвом состоянии люди совершают страшные, а порой и странные вещи, что недавно и случилось с одним из жителей Перми. Вечером во вторник, 23 ноября, в экстренные службы города поступил тревожный звонок. Говорящий сказал, что взял в заложники женщину и ребенка и добавил, что у него есть ружье и он будет отстреливаться.

По адресу выехали правоохранители. Но, как оказалось, мужчина просто был пьян и вреда никому не причинил.

- Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помогите, жену зажало в полу». В Перми мужчина раздробил полквартиры перфоратором в поисках супруги

Оказалось, что ему самому понадобилась помощь медиков (Подробнее...)