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Происшествия24 ноября 2021 7:52

В Перми мужчина позвонил в 112 и сказал, что взял в заложники жену и ребенка

Он добавил, что у него есть ружье, из которого он будет отстреливаться
Григорий СЕРЕДКИН
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По адресу выехали правоохранители.

По адресу выехали правоохранители.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До чего только не доводит алкоголь. В нетрезвом состоянии люди совершают страшные, а порой и странные вещи, что недавно и случилось с одним из жителей Перми. Вечером во вторник, 23 ноября, в экстренные службы города поступил тревожный звонок. Говорящий сказал, что взял в заложники женщину и ребенка и добавил, что у него есть ружье и он будет отстреливаться.

По адресу выехали правоохранители. Но, как оказалось, мужчина просто был пьян и вреда никому не причинил.

- Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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