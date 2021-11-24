В Республике Татарстан вынесен приговор похитителям топлива из магистрального нефтепродуктопровода

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Алексеевский районный суд Республики Татарстан вынес обвинительный приговор двум жителям Нурлатского района по факту повреждения магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Альметьевск – Нижний Новгород и хищения дизельного топлива.

В июне 2021 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Татарстан совместно с управлением ЭБ и ПК МВД России по Республике Татарстан при содействии работников УБ АО «Транснефть – Прикамье» были задержаны двое подозреваемых во время совершения хищения топлива на МНПП Альметьевск – Нижний Новгород. По местам проживания задержанных, а также в арендованном ими гараже были проведены обыски, в результате было изъято ранее похищенное дизельное топливо из МНПП.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что подозреваемыми было похищено порядка 6 тонн нефтепродукта на общую сумму более200 тысяч рублей.

Решением Алексеевского районного суда обвиняемые признаны виновными. Каждому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Судом было учтено, что подсудимые свою вину полностью признали, в содеянном раскаялись, а также активно способствовали расследованию преступления. Ущерб от преступления возмещен АО «Транснефть – Прикамье».