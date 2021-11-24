Четверо игроков «Пармы» и главный тренер находятся в расположении национальных сборных

Защитник пермяков Марцель Понитка в расположении сборной Польши (слева).

Четверо легионеров пермского БК «Парма-Париматч» и главный тренер команды находятся в расположении своих национальных сборных. Впереди - отборочные матчи на Чемпионат мира 2023 года. Подробности рассказали в пресс-службе баскетбольного клуба.

Так, в составе сборной Литвы находятся главный тренер «Пармы», возглавляющий еще и сборную Казис Максвитис и форвард Эйгирдас Жукаускас. В составе сборной Беларуси – центровой пермяков Артем Параховский. Защитник «Пармы» Марцел Понитка тренируется в расположении сборной Польши. А форвард Марекс Мейерис – в сборной Латвии.

Беларусь сыграет 25 ноября со сборной Турции, а 28 ноября – со сборной Греции. Польша 25 ноября отправится в гости в Израиль. А 29 ноября примет Германию.

Литва 26 ноября дома сыграет с Болгарами, а 29 ноября – на выезде с Чехией. Латвия 26 ноября погостит в Белграде. 29 ноября примет команду Словакии.