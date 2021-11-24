В Добрянке задержали молодого угонщика отечественных легковушек

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Добрянская полиция задержала ранее судимого 25-летнего молодого человека, который подозревается в серии угонов автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

О том, сколько именно машин угнал любитель отечественного автопрома – неизвестно. Однако в дежурную часть территориального отдела полиции в течение недели поступило несколько сообщений от граждан об угоне автомобилей.

Установлено, что молодой человек угонял авто в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий. И специально выбирал транспортные средства без систем сигнализации.

Возбуждено уголовное дело. А его фигурант заключен под стражу. Все угнанные автомобили, к счастью, уже возвращены владельцам.