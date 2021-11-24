В Прикамье школьный класс отправили на карантин из-за ОРВИ

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье жители Очера в соцсетях рассказали о массовом заболевании детей в школе №1.

Так, местные жители в паблике «Подслушано Очер» написали, что в одном из классов 15 ученикам прямо на уроке стало плохо. Их отпустили с занятий и передали родителям. Из симптомов: головная боль, температура от 38 до 40, боль в горле.

Директор школы и классный руководитель оперативно отреагировали и решили закрыть данный класс на карантин. Теперь школьники учатся дистанционно.

В краевом Минздраве «КП-Пермь» эту ситуацию прокомментировали и подтвердили, что класс действительно выведен на карантин по ОРВИ. Но уточнили, что за медпомощью обращались лишь пять пациентов. К одному из них домой приезжал участковый педиатр. Помощь всем оказали своевременно, а за скорой медпомощью никто не обращался.