Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков возглавили молодежку «Амкара»

Иван Черенчиков и Дмитрий Белоруков.

Тренеры ФК «Амкар-Пермь» Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков возглавили и молодежный состав «Амкара». Об этом рассказали в пресс-службе команды.

«Официально: Белоруков и Черенчиков — тренеры молодежки «Амкара»! Они будут совмещать работу с основной командой. Тренеры занимаются с ребятами уже неделю. В штаб также входят Алексей Степанов и Юрий Костюнин, которые ранее уже работали в академии. Дмитрий Белоруков — главный тренер», - прокомментировали в клубе.

Напомним, «основа» «Амкара» завершила футбольный сезон 14 ноября. В этот день красно-черные победили «Звезду» (1:0). Следующий матч в рамках группы «4» второго дивизиона ФНЛ клуб проведет лишь в апреле 2022 года.

Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков будучи футболистами много лет защищали цвета «Амкара» в Премьер-лиге.

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