В Прикамье пропал 43-летний мужчина

Фото: "Регион-59"

В Пермском крае ушел из дома и не вернулся 43-летний Денис Луханин. Как рассказали в поисковом отряде «Регион-59», пропавший ушел из своего дома в Губахе по улице Космонавтов 21 ноября и до сих пор не вернулся.

Особые приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение. Был одет в черную демисезонную куртку, серую шапку-шарф, серые перчатки и серые кроссовки.

Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщать по телефонам:

- 02, 102 - полиция; - 112 - ЕДДС; - 7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; - 7-958-244-12-84- инфорг Юлия;