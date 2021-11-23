Пермская студентка стала обладательницей престижной балетной премии

Фото: Пермское государственное хореографическое училище

Студентка Пермского государственного хореографического училища Дарья Чугунова стала обладательницей именной ежегодной стипендии Фонда Галины Улановой на 2021/22 учебный год, сообщили в учебном заведении. Дарья занимается на 2 курсе у педагога Ирины Козынцевой.

Письмо о присуждении премии в хореографическое училище направил президент Фонда Галины Улановой, народный артист СССР Владимир Васильев.

«От души желаю всем вам доброго здоровья и новых талантливых учеников, а Дарье – вырасти в замечательную балерину, продолжающую славные традиции нашего искусства», - написал Владимир Васильев.

Фонд Галины Улановой был создан в 1998 году. А с 2004 года ежегодно он награждает стипендиями наиболее талантливых учащихся хореографических училищ. В этом году кроме Дарьи премия присуждена двум студенткам Московской государственной академии хореографии и учащемуся Красноярского хореографического колледжа,