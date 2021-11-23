«Нанял киллера за 800 тысяч». Житель Пермского края решил избавиться от знакомого предпринимателя

Кадр оперативной съемки

Весной этого года 50-летний житель Кунгура решил избавиться от 66-летнего предпринимателя, с которым у него сложились неприязненные отношения. За 800 тысяч рублей он нанял киллера, который должен был убить бизнесмена.

Но киллер находился под контролем правоохранительных органов. И заказчик убийства, как только передал ему деньги, был задержан сотрудниками следственного управления СК России по Пермскому краю и ГУ МВД России.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления к умышленному причинению смерти другому человеку по найму». Как сообщили в следственном управлении, заказчик был признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.