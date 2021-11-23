Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 ноября 2021 15:35

«Нанял киллера за 800 тысяч». Житель Пермского края решил избавиться от знакомого предпринимателя

Организатора заказного убийства осудили
Елена ТРЕТЬЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кадр оперативной съемки

Кадр оперативной съемки

Весной этого года 50-летний житель Кунгура решил избавиться от 66-летнего предпринимателя, с которым у него сложились неприязненные отношения. За 800 тысяч рублей он нанял киллера, который должен был убить бизнесмена.

Но киллер находился под контролем правоохранительных органов. И заказчик убийства, как только передал ему деньги, был задержан сотрудниками следственного управления СК России по Пермскому краю и ГУ МВД России.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления к умышленному причинению смерти другому человеку по найму». Как сообщили в следственном управлении, заказчик был признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.