В Перми из квеструма эвакуировали 20 детей

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 21 ноября из квеструма на улице Петропавловской эвакуировали 20 детей. Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, один из родителей почувствовал резкий запах, вызывающий кашель.

- До приезда экстренных служб, администратор заведения вывела детей на улицу. Старший врач "скорой" осмотрел ребят, с ними было все в порядке. Их отпустили домой, а на следующий день они пошли в школу. По предварительной информации, в соседних помещениях проводилась санобработка от насекомых и крыс. Как рассказала администратор заведения, о санобработке ее никто не предупреждал.

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