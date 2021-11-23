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Общество23 ноября 2021 12:07

В Перми суд отправил в колонию бывшего владельца ЗУМК

Александру Поздееву сменили с рок с условного на реальный
Анна Маркова
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми краевой суд изменил приговор бывшему владельцу «Западно-Уральского машиностроительного концерна» Александру Поздееву. Осенью этого года Кировский районный суд назначил ему условный срок в 3,5 года, однако по требованию прокуратуры дело было пересмотрено.

Поздееву назначили реальное наказание в колонии общего режима на этот же срок, снизили сумму штрафа с 650 тысяч до 350 тысяч рублей. Александр Поздеев был взят под стражу в зале суда.

Напомним, бывшего владельца ЗУМК признали виновными в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей, а также в невыплате зарплаты работникам ООО «Литмашпро-М» и ПО «ГШМ».