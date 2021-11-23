«Преступник мимо не пройдет». В Перми создали робота-полицейского

Фото: Промобот

В Перми представили новую версию робота-полицейского. По запросам сотрудников полицииПромобот сможет сканировать отпечатки пальцев и выводить доступную информацию о человеке, если он есть в базе МВД. Мимо робота разыскиваемый преступник не узнанным не тпройдет.

- Если лицо человека соответствует лицу из базы разыскиваемых, то робот сообщает в полицию имя человека, время и место обнаружения. Он станет помощником «живого» полицейского в местах повышенного скопления людей: в аэропортах, метро, на массовых мероприятиях,- рассказал «Комсомолке» директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Также разработчики научили робота распознавать оружие. Он оснащен дополнительной камерой для распознавания объектов, а также имее базу данных из более чем тысячи изображений автоматов, пистолетов и других типов вооружений.

Робот также оборудован датчиками препятствий, с помощью которых может свободно передвигаться и патрулировать объекты, объезжая препятствия.