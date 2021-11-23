В Перми подрядчикам будут снижать оплату за плохую уборку улиц от снега

В Перми всю неделю будут идти снегопады. Фото: Юлия Лоза

В Перми синоптики прогнозируют на этой неделе сильные снегопады. На борьбу с сугробами уже вышли 300 рабочих и 250 единиц техники, об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Подрядчики регулярно получают метеосводки и при обильных снегопадах количество техники на дорогах должно быть увеличено. Качество уборки проверяют сотрудники административно-технической инспекции.

Снегопад, который начался сегодня, 23 ноября, продлится всю неделю. Осадков выпадет в 1,5 – 2 раза больше нормы. При этом нас ждут температурные качели, самым холодным днем недели станет четверг. В Перми температура воздуха ночью упадет до -18 градусов. Днем потеплеет до -8.

Коммунальные службы должны очищать тротуары, проезжую часть и оперативно убирать сметенный снег, чтобы транспорт и пешеходы не чувствовали неудобств. Также противогололедными смесями обрабатываются отдельные участки дорог, тротуары, спуски и подъемы. За плохую уборку улиц подрядчикам будут снижать оплату.

Кстати, на снежные полигоны вывезено уже 12,8 тысяч кубометров снега.

Водителям стоить быть внимательнее на дорогах. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам нужно рассчитывать время в пути с учетом сложных погодных условий.