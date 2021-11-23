За вход в природные территории Пермского края планируют брать плату

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В Пермском крае с 2022 года могут ввести плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Уже подготовлен соответствующий проект постановления Правительства, об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Прикамья.

- Плату предполагается ввести на объектах, подвергаемых наибольшей антропогенной нагрузке, на территории природного парка «Пермский», - уточнили в министерстве.

Платить за вход не будут жители, которые живут в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, а также инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, Герои России и Советского союза, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети дошкольного и школьного возраста, малоимущие семьи, многодетные родители, дети-сироты и другие.

Остальным придется заплатить 0,5 % установленной величины прожиточного минимума, это чуть больше 60 рублей.

Средства, полученные в качестве платы будут пополнять бюджет края. Их будут использовать на развитие инфраструктуры для экологического туризма.