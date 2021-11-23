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Общество23 ноября 2021 8:59

В Пермском крае коронавирусом за сутки заболели 692 человека

Анна Маркова
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За сутки проведено 2 643 ПЦР-теста на COVID-19.

За сутки проведено 2 643 ПЦР-теста на COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае постепенно снижается количество заболевших коронавирусной инфекцией, а также смертельных случаев. За минувшие сутки в регионе заболели еще 692 человека, проведено 2 643 ПЦР-теста на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 362 пациента, из них 147 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки 28 пациентов, днем ранее – 30. С начала пандемии в регионе зафиксировано 6 668 смертельных случаев от ковида. Общее число заболевших в Прикамье достигло 135 920.