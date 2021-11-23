В Пермском крае окончены поиски 42-летнего мужчины, пропавшего три месяца назад

Мужчина найден, жив.

Окончены поиски 42-летнего Константина Балаханова, об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в Пермском крае. Он найден, жив. Мужчина не выходил на связь с родственниками с 22 августа 2021 года, они обратились за помощью в полицию и волонтерам. Ориентировки о его поисках были опубликованы в социальных сетях несколько дней назад, сегодня стало известно, что мужчина нашелся.

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