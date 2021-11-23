Специалисты Пермского регионального отделения Фонда социального страхования расскажут о цифровизации социальных услуг

Фото: Пермское региональное отделение Фонда социального страхования

Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования расскажут о цифровизации социальных услуг.

Каким будет механизм оформления пособий по временной нетрудоспособности или по беременности и родам уже в следующем году, какие изменения ждут систему обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, и, почему бумажный листок нетрудоспособности уходит из жизни граждан нашей страны?

Об этом расскажут специалисты Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в ходе круглого стола «Цифровизация социального страхования. Мы помогаем людям».

Мероприятие инициировано Фондом социального страхования Российской Федерации и ИД «Комсомольская правда». Круглый стол, к участию, в котором приглашаются журналисты Пермских СМИ, состоится 25 ноября по адресу: г. Пермь, ул. Клары Цеткин 10 А, каб 402.