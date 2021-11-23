В Пермском крае приятели украли двухметровое чучело медведя и тащили его на себе 5 километров

Чучело медведя продали всего за 5000 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Верещагинском районе на двоих мужчин возбудили уголовное дело за кражу чучела медведя из дачного дома. Местные жители думали, что сорвали куш, украв двухметрового лесного зверя, но заработали лишь боль в спине и уголовное дело.

В полиции рассказали, что в конце сентября к ним с заявлением обратился мужчина и рассказал, что из его дачного дома в деревне Мотроши вынесли чучело, стоимостью 140 тысяч рублей. Сыщики начали розыск преступников и задержали двоих подозреваемых. 38-летний и 60-летний мужчины признались в краже, раньше они уже были судимы.

Они рассказали, что чучело, высотой выше человеческого роста пять километров несли ночью на руках в соседнюю деревню. Там наняли такси с прицепом и повези медведя в Пермь, но заработать кругленькую сумму у похитителей не получилось, они выручили за нее всего 5000 рублей. Этих денег едва хватило, чтобы расплатиться с таксистом.

Путешествие медведя на этом не закончилось, чучелу вновь предстояло вернуться в дачный дом, его передали законному владельцу. За кражу в крупном размере похитителям грозит до 6 лет и штраф.