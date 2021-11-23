«Уралкалий» улучшил позиции в ежегодном рейтинге устойчивого развития S&P Global CSA

Фото: Уралкалий

«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, значительно улучшил свои позиции в ESG-рейтинге S&P Global Corporate Sustainability Assessment за 2021 год. В этом году компания получила 65 баллов против 52 баллов годом ранее, что существенно превышает среднюю оценку химических компаний во всем мире — 30 баллов. По итогам исследования S&P Global Компания значительно улучшила свои показатели по всем ключевым аспектам:

- экологический (Environmental Dimension) – 76 баллов (рост на 11 баллов)

- социальный (Social Dimension) – 59 баллов (рост на 15 баллов)

- управленческий и экономический (Governance & Economic Dimension) – 61 балл (рост на 12 баллов).

Равномерное повышение баллов рейтинга по всем направлениям свидетельствует о комплексном развитии ESG-практик и последовательной реализации ESG-стратегии «Уралкалия» до 2025 года.

В рейтинге также было отмечено укрепление позиций компании по таким темам как изменение климата, права человека и практики корпоративного управления, включая вопросы, связанные с независимыми членами и гендерным балансом Совета директоров.

- Мы очень гордимся высоким результатом в рейтинге S&P Global, который отражает последовательность в нашей работе в сфере ESG. Мы намерены и далее совершенствовать практики в области устойчивого развития по всем направлениям нашей работы с целью вклада в процветание и благополучие не только нашей компании, но и рынка и общества в целом, - отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.

Наша справка

S&P Corporate Sustainability Assessment — ежегодная аттестация практик устойчивого развития компаний в области ESG, проводимая агентством S&P Global. ESG-рейтинг S&P Global CSA является одним из наиболее известных и авторитетных в международном инвестиционном сообществе. В целом, исследование охватывает более 10 000 компаний по всему миру.