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Общество23 ноября 2021 7:02

В жилом доме Перми обрушился потолок

ЧП произошло в пятиэтажке в Свердловском районе
Анна Маркова
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В аварийном жилом доме обрушился потолок.

В аварийном жилом доме обрушился потолок.

Фото: архив "КП"

Вечер понедельника у жителей дома по улице Краснополянской, 13 выдался неспокойным. Они услышали шум и грохот и выбежали на кухню коммунальной квартиры на втором этаже, там обрушился потолок. К счастью, в этот момент жильцов там не было, они вызвали экстренные службы. По информации источника, в доме сгнили деревянные потолочные перекрытия.

Такая же ситуация в квартире на третьем этаже, там произошло обрушение штукатурки на кухне в районе мойки. Дом 1962 года постройки признан аварийным. 23 ноября управляющая компания должна приступить к работам по замене балки и обшивки.