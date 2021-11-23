В жилом доме Перми обрушился потолок

В аварийном жилом доме обрушился потолок. Фото: архив "КП"

Вечер понедельника у жителей дома по улице Краснополянской, 13 выдался неспокойным. Они услышали шум и грохот и выбежали на кухню коммунальной квартиры на втором этаже, там обрушился потолок. К счастью, в этот момент жильцов там не было, они вызвали экстренные службы. По информации источника, в доме сгнили деревянные потолочные перекрытия.

Такая же ситуация в квартире на третьем этаже, там произошло обрушение штукатурки на кухне в районе мойки. Дом 1962 года постройки признан аварийным. 23 ноября управляющая компания должна приступить к работам по замене балки и обшивки.