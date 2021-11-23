За 10 месяцев текущего года в Пермском крае через центры занятости трудоустроились более 30 тысяч человек

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В Пермском крае снижается уровень безработицы. По данным Министерства социального развития, в начале года на учете в службе занятости состояло более 30 тысяч человек, а уже в октябре их число составило порядка 12 тыс. человек. За 10 месяцев 2021 года с помощью центра занятости трудоустроились 30 825 жителей края.

Комплекс мер, с помощью которых решается вопрос с безработицей, принимается по поручению губернатора Пермского края. Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что трудоустройство жителей – одна из основных задач региональных властей.

«От этого полностью зависит социально-экономическая ситуация в регионе. Поэтому к решению вопроса занятости мы подходим комплексно. Процесс поиска работы в регионе сопровождается Службой занятости: важно, чтобы безработные ощущали поддержку на всех этапах, от обращения в службу и до непосредственно заключения с работодателями договоров о трудоустройстве. Еще одно важное направление – постоянная работа Правительства по стимулированию компаний к созданию новых рабочих мест, в том числе с господдержкой», - заявил Дмитрий Махонин.

Стоит отметить, что Пермский край - единственный из регионов Приволжского федерального округа, где уровень безработицы в декабре 2020 годы вышел на допандемийный уровень. В конце прошло года показатель по безработице составлял 5% от численности жителей края трудоспособного возраста. Специалисты прогнозируют, что по итогам 2021 года он снизится до 4,7%. Тем временем в Минсоце отмечают, что есть все основания полагать, что показатель безработицы за этот период будет еще более позитивным. В министерстве отмечают, что исторически в Пермском крае показатели безработицы всегда были более высокими, в среднем – на уровне 5,5-6%.

По данным регионального ведомства, на сегодняшний день в Пермском крае трудоустроены 1 188,9 тысяч человек. Это на 39,3 тысяч человек больше, чем в начале 2020 года. Темп прироста числа занятых в Пермском крае составляет 3,4%. Этот уровень превышает аналогичные показатели в среднем по стране на 1,28% и по ПФО 0 на 1,23%.

По поручению Дмитрия Махонина власти Прикамья активно взаимодействую с предприятиями и организациями края, чтобы те регулярно пополняли базу данных федерального портала свежими вакансиями. Так, за текущий год при содействии Службы занятости на портале можно было найти 95 000 вакансий. Их размещают более 18,6 тыс. работодателей региона: за 2 года их число было увеличено на 16 тыс.

В Службе занятости для соискателей доступно от 23 000 до 25 000 вакансий ежедневно. Абсолютно все предложения от работодателей находятся в открытом доступе на федеральном ресурсе – портале «Работа в России».

Также власти работают над заключением соцконтрактов с безработными малоимущими, которые получили дополнительные финансовые выплаты при трудоустройстве. За 2021 год с ними уже заключено 2 271 тысяч контрактов. Благодаря федеральной поддержке, работа в этом направлении продолжится и в 2022 году планируется заключить еще порядка 4 тысяч контрактов.