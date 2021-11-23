В Пермском крае 26-летний мужчина получил 4,5 года колонии за избиение беременной жены

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Соликамске 26-летний мужчина получил реальный срок в колонии за избиения и угрозу убийством своей беременной жены. Полицейские рассказали подробности преступлений.

В начале года глава семьи лишился работы и стал злоупотреблять спиртным, провоцировал жену на скандалы, оскорблял, ревновал и контролировал каждый шаг. Он систематически избивал жену кулаками и ногами бросал в нее посуду и тазы, таскал за волосы. Его не останавливала третья беременность жены и то, что их маленькие дети видели все издевательства над матерью.

В один из вечеров мужчина сказал, что убьет супругу и начал ее душить, маму спасла дочка, которая от испуга истошно заплакала.

Дождавшись, когда нетрезвый супруг уснет, женщина вместе с детьми сбежала из дома. Оставив малышей у родственников, она обратилась в полицию.

- На время расследования уголовного дела злоумышленника заключили под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Суд приговорил обвиняемого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.